طقس العراق يسجل تراجعاً بدرجات الحرارة في الأيام الـ3 المقبلة

2020/05/26 | 11:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نشرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الثلاثاء، واليومين المقبلين.وذكرت الهيئة، أن اليوم الثلاثاء سيشهد طقسا صحوا مع بعض الغيوم، في المناطق الوسطى والشمالية، وطقسا صحو الى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية.واشارت الى أن درجة الحرارة العظمة، ستصل الى 35 درجة مئوية، في بغداد، وبابل، و36 في واسط والنجف، والديوانية، والانبار، و37 في المثنى، و39 في الناصرية، و40 في ميسان، و42 في البصرة.ولفتت الى أن طقس يوم الأربعاء، سيكون صحوا مع بعض الغيوم، في المناطق الوسطى والجنوبية، وغائم جزئيا في المنطق الشمالية.وعن يوم الخميس، قالت إنه سيشهد طقسا غائما جزئيا في المنطقة الوسطى، وغائما جزئيا مع فرصة لتساقط الامطار في المنطقة الشمالية، وطقسا صحوا في المنطقة الجنوبية.

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