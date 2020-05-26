مكتب الكاظمي يرد على تقرير لحقوق الانسان بشأن حالات الاختطاف والتعذيب بالتظاهرات

2020/05/26 | 11:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رد مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على تقرير مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالات الخطف.

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