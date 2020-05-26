وزير الدخلية يصل الى بابل ويعقد اجتماعاً في مقر قيادة شرطة المحافظة

2020/05/26 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابلوصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، الى محافظة بابل برفقة وكلائه لتفقد الوضع الأمني في المحافظة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “وزير الداخلية وصل مدينة الحلة بمحافظة بابل برفقة وكلائه لتفقد الوضع الامني في المحافظة”.وأضاف البيان، ان “الغانمي وحال وصوله عقد اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة شرطة بابل، […]

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