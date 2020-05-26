تسريبات تؤكد حجم الشاشة الكبير لهاتفي نوت 20 و نوت 20 بلس

2020/05/26 | 11:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثيراً ما تقتبس سامسونج عناصر من تصميم هواتف سلسلة S وتضيفها إلى سلسلة نوت، وهذه السنة مع نوت 20 من الملاحظ أنها ستقتبس حجم الشاشة وتشابهات في التصميم.حسب تسريبات OnLeaks والتي وضعت تصميم تخيلي مقتبس من التسريبات المتاحة، فإننا سنرى شاشة كبيرة في نوت، حيث من المتوقع أن يصل حجمها إلى 6.7 بوصة لنسخة

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