تقرير حالات الاختطاف والتعذيب بالتظاهرات والكاظمي يوضح

2020/05/26 | 11:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بيانا بشأن التقرير الخاص حول حالات الاختطاف والتعذيب خلال التظاهرات....

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