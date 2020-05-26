شرطة ذي قار تكشف خفايا جريمة غامضة إنتهت بإصدار شهادة وفاة للضحية

2020/05/26 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قارتمكنت مديرية مكافحة إجرام ذي قار، شعبة مكافحة الناصرية من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة.حيث أحال مركز شرطة الساهرون الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم( ع .م .ج ) البالغ من العمر 30 عام والمتهم بقتل والدة زوجته.ومن خلال التحقيق أعترف بقتل والدة زوجته خنقا إثر خلافات عائلية وإصدار شهادة وفاة من […]

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