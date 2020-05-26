نائب يحذر من “اياد خفية” تتلاعب بمقدرات وزارة الكهرباء ويطالب الوزير بكشفها

2020/05/26 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اتهم النائب جواد حمدان الساعدي، الثلاثاء، وزارة الكهرباء بالتخبط في اتخاذ القرارات تجاه موظفي العقود، محذرا من وجود “اياد خفية” تحاول التلاعب بمقدرات الوزارة.وقال الساعدي، في بيان تلقته /المعلومة/ “اننا نستغرب من القرارات التي تدور في فلكها وزارة الكهرباء و التي تحاول من خلالها قطع رزق عوائل كثيرة هم من ابناء هذا […]

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