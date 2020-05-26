كلوب يقنع فيرنر للانتقال إلى ليفربول

2020/05/26 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تواصل الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مع مواطنه تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني عبر تقنية الفيديو، من أجل إقناعه بالانتقال إلى صفوف “الريدز”.وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الاثنين، أن كلوب يريد ضم المتألق فيرنر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحاجته إلى مهاجم جديد يساعد الثلاثي: المصري محمد صلاح، […]

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