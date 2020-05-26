2020/05/26 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

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نائب يطالب باللجوء إلى إجراءات قانونية رادعة بعد ارتفاع إصابات كورونا

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الثلاثاء، واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة، أن اليوم الثلاثاء سيشهد طقسا صحوا مع بعض الغيوم، في المناطق الوسطى والشمالية، وطقسا صحو الى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية.

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء (26 أيار 2020)، توقيعه عقدا مع وزارة الدفاع العراقية، لتوطين رواتب منتسبيها.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها وا

بغداد اليوم-بغداد

حث مصرف الرافدين، الثلاثاء، موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف للدخول والاستفادة من الخدمات المصرفية عبر المنصة الالكترونية.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان، أن "المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات

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