الأعرجي يدعو الكاظمي لمصارحة الشارع: الكتل التي خولتك تعرقل إكمال الحكومة

2020/05/26 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الثلاثاء (26 أيار 20209، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمصارحة الشارع، فيما أشار إلى أن الكتل السياسية التي خولت الكاظمي، تعرقل إكمال الحكومة.

وكتب الأعرجي في تغريدة عبر موقع "تويتر"، قائلاً فيها: "إلى السيد رئيس الوزراء، هل تعلم أن كثيراً من الكتل قد رضيت بتكليفك على مضضٍ بسبب ضغط الشارع رغم أنك أهل للمسؤولية وأكثر منها وطنية".

وأضاف، أن "الكتل ذاتها تُحاول الآن عرقلة استكمال حكومتك بعد أن وجدتك جاداً بإنهاء المحاصصة، فعليك أن تصارح الشارع - الذي كان سبباً بتسلمك المسؤولية – بالحقائق".





وما زالت الخلافات قائمة بين الكتل السياسية على ترشيح شخصيات لتولي الحقائب الوزارية المتبقية بحكومة رئيس الوزراء ، مصطفى الكاظمي.





وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد كلف، الثلاثاء (12 أيار 2020)، ستة وزراء بالوكالة لإدارة ست حقائب شاغرة في حكومته، لحين اختيار مرشحي الوزارات المتبقية.

وأظهرت وثائق تلقتها (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي قرر تكليف وزير الشباب والرياضة الحالي، عدنان درجال، بمهام إدارة وزارة الثقافة بالوكالة، لحين تسمية وزير لها، وتكليف نبيل كاظم عبد الصاحب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمهام وزير العدل بالوكالة، إضافة الى تكليف علي حميد خلف محسن وزير التربية الحالي، بمهام وزير التجارة بالوكالة".

وبينت الوثائق، "تكليف ناصر حسين بندر وزير النقل الحالي، بمهام وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة فضلاً عن مهامه، وتكليف علي حيدر عبد الأمير عباس وزير المالية الحالي، بمهام وزير النفط بالوكالة، إضافة الى تكليف الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى بمهام وصلاحيات وزير الخارجية حين تسمية وزيراً للوزارة، وحسب السياقات الدستورية".

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قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفايز، إن من بين الاهداف التي توجه بها وزير المالية العراقي، علي علاوي، إلى السعودية، أن تقوم الاخيرة والكويت بتخفيض حصصهما النفطية في (أوبك) مليون برميل.

وذكر الفايز، في تصريح

بغداد اليوم-بغداد

ردت حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (26 أيار 2020)، على تقرير مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالات الخطف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحكومة العراقية

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حذر المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية في تقرير جديد، من احتمال هروب أكثر من 10 آلاف مقاتل من داعش من سجون حلفاء الجيش الأميركي في سوريا، مؤكداً وجود حوالي ألفي مقاتل أجنبي من داعش وحوالي 8 آلاف مقاتل عراقي وسوري في 20 مركز ا

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