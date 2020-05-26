روسيا.. قرابة 9 آلاف إصابة بكورونا و173 حالة وفاة خلال 24 ساعة

2020/05/26 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 173 حالة وفاة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ بدء الوباء، فيما حافظ ...





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