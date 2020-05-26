الشمري يطالب بتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لحظر التجوال

2020/05/26 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالب عضو مجلس النواب سلام الشمري، بتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لحظر التجوال الوقائي بعد الارتفاع الكبير باصابات كورونا.وقال الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الثلاثاء، ان عدم الالتزام بتوصيات خلايا الازمة النيابية والحكومية الخاصة بحظر التجوال الوقائي من قبل المواطنين وخاصة في المناطق ذات الاكتظاظ السكاني رفع […]

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