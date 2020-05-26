بعد تعافيه من كورونا.. جونسون يعاني من مرض جديد

2020/05/26 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، يمكن أن يكون له علاقة بإضعاف البصر، حتى لمن يتعافون منه.جاء ذلك في كلمة له،يوم الاثنين،أوضح فيها أنه أصبح يعاني من ضعف البصر بعدما تعافى من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.انتهى2

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