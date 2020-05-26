2020/05/26 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام بينما يتحسن الطلب مع عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.4 بالمئة بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولار للبرميل في الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، منخفضة قليلا فحسب عن ذروة يوم الثلاثاء 34.54 دولار.

لم تكن هناك تسوية لغرب تكساس يوم الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7 بالمئة أو 61 سنتا مسجلة 36.14 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1 بالمئة يوم الاثنين في معاملات هزيلة بسبب العطلة.

تدعمت السوق بتصريحات من روسيا تفيد انخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من هدفه البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري مايو أيار ويونيو حزيران بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار المجموعة المسماة أوبك+.

وقال دانييل هاينس، كبير استراتيجيي أسواق السلع الأولية في مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية، ”ثمة بلا ريب شعور بأن تلك التخفيضات تبلورت كأفضل ما يكون.“

تجتمع دول أوبك+ أوائل يونيو حزيران لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار، التي مازالت منخفضة حوالي 45 بالمئة منذ بداية السنة.



كان كبار المنتجين اتفقوا في أبريل نيسان على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع مع تنامي الثقة في احترام تعهدات خفض الإنتاج) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع مع تنامي الثقة في احترام تعهدات خفض الإنتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).