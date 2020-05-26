الساعدي يحذر من “اياد خفية” تتلاعب بمقدرات وزارة الكهرباء

2020/05/26 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اتهم النائب جواد حمدان الساعدي، اليوم الثلاثاء، وزارة الكهرباء بالتخبط في اتخاذ القرارات تجاه موظفي العقود، محذرا من وجود “اياد خفية” تحاول التلاعب بمقدرات الوزارة.وقال الساعدي، في بيان تلقته “العهد نيوز”، “اننا نستغرب من القرارات التي تدور في فلكها وزارة الكهرباء و التي تحاول من خلالها قطع رزق عوائل كثيرة هم من […]

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