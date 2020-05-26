الحرس الثوري الإيراني يحذر مهربي السلع والوقود

2020/05/26 | 11:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة هدد الحرس الثوري الإيراني، بإحراق سفن تهريب الوقود والسلع في مياه الخليج، متهما مسؤولين في دول مجاورة، بدعم التهريب من إيران لأغراض سياسية.ونقل مراسلنا في طهران عن قائد القوات البحرية في الحرس، علي رضا تنغسيري، قوله "نحذر مهربي السلع والوقود الذي يضرون بنظامنا الاقتصادي، من أنه في حال استمرت عمليات التهريب، سنحرق سفنهم بحمولتها بعد إخراج البحارة منها".وخلال تفقده للوحدات البحرية في جزيرة قشم في مياه الخيج جنوب إيران، قال تنغسيري إن "تهريب السلع التي لها شبيه داخل البلاد، يوجه ضربة للاقتصاد المحلي، ويؤدي إلى إغلاق المصانع ووحدات الإنتاج الإيرانية".واتهم تنغسيري مسؤولين في بعض دول الجوار بدعم التهريب من دون أن يسميهم،وقال إن "الأعداء بدأوا صراعا سياسيا اقتصاديا ضد إيران عن طريق التهريب"،وأضاف "عليهم أن يعلموا أن الحرس الثوري سيتعامل مع ذلك بحزم، ولن يسمح للتهريب أن يوجه ضربة للاقتصاد".وتعلن طهران مرارا عن احتجازها لسفن تهريب الوقود في مياه الخليج، وقالت الأسبوع الماضي إن خفر السواحل اشتبك بالسلاح مع مهربين، مما أدى إلى مقتل وجرح عناصر من الطرفين، وضبط أسلحة وصواريخ حارقة.ويستغل المهربون عادة انهيار العملة الوطنية في إيران، وانخفاض سعر الوقود فيها لتهريبه إلى دول الجوار.

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