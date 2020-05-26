وزير الصحة في ديالى لبحث تداعيات كورونا

2020/05/26 | 11:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى زار وزير الصحة حسن التميمي محافظة ديالى اليوم الثلاثاء لبحث تداعيات وباء كورونا وسبل دعم المحافظة لمنع تفشي المرض.وقال مدير اعلام المحافظة ياسر بدر، في تصريحات صحفية، ان "وزير الصحة حسن التميمي وصل الى المحافظة اليوم وعقد اجتماعا موسعا مع خلية الازمة المحلية لمواجهة وباء كورونا".واضاف بدر، ان "الاجتماع تناول سبل مواجهة وباء كورونا وتقديم الدعم لديالى"، مشيرا الى ان "الوزير سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء الاجتماع".

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