وزارة الصحة: رفع الحظر وعودة الدوام والمدارس يحتاج الى قرار تكاملي

2020/05/26 | 11:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د سيف البدر، ان رفع الحظر الصحي وعودة الدوام في المدارس والجامعات يحتاج الى قرار تكاملي .وقال البدر في تصريح صحفي تابعته وكالة صدى ان” رفع الحظر وعودة الدوام في المدارس والجامعات وغيرها تتم عبر مخاطبات رسمية من خلال الوزارات ومن بينها وزارة الصحة المعنية في الجانب التخصصي الفني

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