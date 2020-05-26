مصرف الرافدين يحث الموظفين للاستفادة من خدماته المصرفية عبر منصته الالكترونية

2020/05/26 | 11:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث مصرف الرافدين موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف للدخول والاستفادة من الخدمات المصرفية عبر المنصة الالكترونية .وذكر بيان للمصرف تلتقه وكالة صدى , ان: المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات التي تتعلق بتقديم المنتجات والخدمات للموظفين والمتقاعدين حيث بإمكان الموظف أو المتقاعد الاستعلام عن المنصة عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans .

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