وزير كهرباء العراق يكشف حجم استيراده من غاز ايران

2020/05/26 | 11:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي، عن احتياج العراق لـ 70 مليون متر مكعب من الغاز المستورد يوميا لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية....

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