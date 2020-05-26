اسعار النفط ترتفع من جديد وتصل لعتبة الـ36 دولارا

2020/05/26 | 11:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت عقود النفطة الآجلة في التعاملات الصباحية، الثلاثاء، مدفوعة بتوقعات كبار منتجي النفط عودة التوازن للأسواق اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل.وقالت وزارة الطاقة الروسية، إنها تتوقع عودة التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية، في الشهرين المقبلين.وتسارعت وتيرة إعلانات دول حول العالم، بتخفيف إجراءاتها ضد تفشي جائحة كورونا واستئناف النشاطات التجارية والصناعية،

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