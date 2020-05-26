الاستملاك الرمزي للهلال - عبدالجبار الرفاعي

2020/05/26 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجبار_الرفاعي تتنوّع الاجتهاداتُ في عالم الإسلام، وتتجدّد الخلافاتُ مع كلِّ عام حول: ثبوتِ هلال رمضان، وتحديدِ بداية شهر الصوم، وعيدِ الفطر، ومواعيدِ: عَرَفة والحجّ وعيدِ الأضحى، وتحديدِ رأس السنة الهجرية.



وقد تطوّرت هذه الخلافاتُ في العصر الحديث، تبعًا لتطّورِ المؤسّسة الدينية في الإسلام واتساعِها، ومحاولاتِها الحثيثة للاستئثارِ بكلِّ ما هو مقدّس واستملاكِه، لذلك عملت هذه المؤسّسةُ على استرداد الهلال من مجاله ......





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