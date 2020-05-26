مصطلحات اقتصادية : السياسة النقدية - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/05/26 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب السياسة النقدية هي مجموع الإجراء ات والتدابير التي تتوسلها السلطات العمومية من أجل ضبط الكتلة النقدية المتداولة وتزويد الاقتصاد القومي بكمية النقود الضرورية لمواكبة نموه دون الإضرار بالتوازنات الاقتصادية الداخلية (استقرار الأسعار والموازنة العامة) والخارجية (ميزان المدفوعات).ويتطلب الأمر من المصارف المركزية المسؤولة عن تدبير السياسات النقدية أن تعمد إلى تكييف الكتلة النقدية باستمرار مع ، ل ......





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