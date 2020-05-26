سامسونغ تثبت أقدامها في سوق الهواتف الرخيصة بجهازين جديدين

2020/05/26 | 11:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بالرغم من منافستها لآبل بأحدث الهواتف وأكثرها تطورا، لم توفر سامسونغ جهدا في التركيز على سوق الأجهزة الذكية المتوسطة الفئة أيضا هذا العام.ولتحقيق هذه الغاية تسعى سامسونغ قبل نهاية العام الجاري إلى إطلاق مجموعة واسعة من الهواتف التي تتصف بميزات ممتازة، وتتراوح أسعارها ما بين 130 و300 دولار.ومن بين هذ الأجهزة […]

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