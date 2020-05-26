علياء الدلي: وضع المرأة حرج جدا في مخيمات النازحين

2020/05/26 | 11:46 - المصدر: فرانس 24

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تستضيف عزيزة نايت سي بها هذا الأسبوع في برنامج ضيف ومسيرة الناشطة العراقية علياء الدلي، مديرة إقليمية سابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



التي تكونت شخصيتها وكذلك مسيرتها المهنية بفضل الترحال المستمر، الذي عاشته منذ طفولتها.



شغلت مناصب عديدة منها: رئيسة الفريق الخاص بقضايا الفقر والتنمية البشرية بمكتب العراق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرة الإقليمية لمنظمة قرى الأطفال"SOS" في شرق آسيا وشمال أفريقيا.

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