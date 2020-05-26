وزير الصحة يصل الى ديالى ويعقد اجتماعا موسعا مع الحكومة المحلية

2020/05/26 | 11:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلنت حكومة ديالى المحلية، الثلاثاء، وصول وزير الصحة حسن الشمري الى ديوان المحافظة.وقال مدير اعلام الحكومة ياسر بدر لـ /المعلومة/، إن “وزير الصحة وصل الى ديوان محافظة ديالى وسط بعقوبة وعقد اجتماعا موسعا مع المحافظ تناولت ملفات متعددة تتعلق بالقطاع الصحي”.وأضاف بدر، إن “زيارة وزير الصحة مهمة جدا خاصة وان ديالى […]

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