الصحة العالمية تقرر تعليق التجارب التي تتضمن عقار “هيدروكسي كلوروكين” لعلاج كورونا

2020/05/26 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت منظمة الصحة العالمية أخيرا تعليق التجارب التي تتضمن عقار، هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا حتى إشعار آخر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها علقت مؤقتا التجارب السريرية للعقار والتي تجريها مع شركائها في دول عدة، وذلك في إجراء وقائي.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، ان هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة طبية، اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكورونا ليس فاعلا وقد يكون ضاراً.



مشيرا الى ان خبراء المنظمة بحاجة إلى مراجعة جميع الأدلة المتاحة حتى الآن.

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