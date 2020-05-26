الكاظمي يجدد التزامه بالتحقيق النزيه والمستقل بحالات الاختطاف والتعذيب خلال التظاهرات

2020/05/26 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بيانا بشأن التقرير الخاص حول حالات الاختطاف والتعذيب بالتظاهرات.

واكد البيان ان الحكومة العراقية اطّلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق، المعنون، حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق، الذي يغطي الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول الفين وتسعة عشر ولغاية الحادي والعشرين من آذار من العام الحالي.

وشددت الحكومة العراقية خلال البيان على حرصها والتزامها بحقوق الانسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص مجددة التزامها بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار اليها في التقرير، على وفق المنهاج الوزاري.

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