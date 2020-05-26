شغاتي ينفي الادعاءات التي أطلقتها امرأة بمقطع مصور تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي

2020/05/26 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الفريق الركن طالب شغاتي، توضيحا حول الادعاءات الواردة في مقطع مصور تناقلته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد شغاتي من خلال تغريدة على تويتر، انه ينفي الادعاء الذي أطلقته امرأة ظهرت في مقطع فيديو انتشر على بعض المواقع، وما ورد فيه من إساءة الى الرموز الوطنية وقادة فرض القانون والاجراءات الاحترازية من قبل القوات الامنية في حماية المواطنين من التنظيمات الارهابية وفيروس كورونا.

وكان نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطعا مصورا يظهر منع القوات الأمنية سيدة تستقل عجلة دفع رباعي، وتدعي خلاله الاتصال بالفريق الركن طالب شغاتي إضافة الى اساءتها للقوات الأمنية بسبب منعها من المرور تنفيذا لتعليمات حظر التجوال.

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