قمة نارية في الدوري الألماني بعد عودته من التوقف.. دورتموند يضيّف بايرن ميونخ

2020/05/26 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

تواصل عجلة كرة القدم فى العالم الدوران من جديد بعد توقف قرابة شهرين، حيث تقام اليوم الثلاثاء 26 -...





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