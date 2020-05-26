ضبط 313 سيارة و77 دراجة مخالفة لإجراءات الحظر في البصرة خلال يوم واحد

2020/05/26 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أعلنت مديرية شؤون الأفواج الطوارئ التابعة لقوة الصدمة في البصرة، الثلاثاء (26 أيار 2020)، ضبط 313 سيارة و77 دراجة مخالفة لإجراءات الحظر في المحافظة، خلال يوم أمس.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لقرارات اجتماع خلية الأزمة للحد وحماية ارواح المواطنين من تفشي وباء كورونا بتاريخ يوم أمس، تم نصب سيطرات في عموم محافظة البصرة لغرض تطبيق حظر تجوال الصحي، ونشر ثقافة الوعي الصحي وتقديم المساعدة لأبناء المحافظة والكوادر الصحية بعملها الوقائي وبالشكل الأمثل".

وأضاف البيان، أن "حصيلة المخالفين لحظر التجوال الصحي كانت ضبط مخالفين عدد (213)، وضبط عجلات مخالفة عدد (313)، وضبط دراجات النارية عدد (77)".

بغداد اليوم-بابل

وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الثلاثاء (26 أيار 2020)، إلى محافظة بابل برفقة وكلائه لتفقد الوضع الأمني في المحافظة.

وذكر إعلام الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الداخلية وصل محافظة بابل/ مدينة ال

بغداد اليوم - بغداد

نعت المديرية العامة لحماية المنشآت والشخصيات التابعة لوزارة الداخلية وفاة 4 من منتسبيها بعد اصابتهم بفيروس كورونا.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أن "المفوض اركان رمضان التميمي، والمفوض محمد شالف المالكي، والمفوض عبدالمنع

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين 25-5-2020، تدمير 3 عجلات لداعش بضربات جوية في صحراء الرطبة واصابة طائرة بسلاح احادي.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من فوج مغاوير الفرقة الاولى تمكنت من تدمير

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