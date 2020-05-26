فيفا يوقف رئيس اتحاد في امريكا الشمالية متهم باغتصاب لاعبات قاصرات

2020/05/26 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف إيف جين بارت، رئيس اتحاد دولة هايتي لكرة ال...





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