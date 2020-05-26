أمانة بغداد تعلن استمرار أعمالها خلال عطلة العيد

2020/05/26 | 11:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، استمرار ملاكاتها في اداء واجباتها الخدمية وعدم توقفها خلال عطلة عيد الفطر المبارك الجاري .وقالت الأمانة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “ملاكاتنا لا سيما الميدانية في اقسام النظافة والمجاري مستمرة باداء واجباتها في رفع النفايات وتنظيف وغسل الشوارع وتسليك شبكة المجاري بالاضافة الى استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها […]

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