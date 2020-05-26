وزير الداخلية يصل بابل ويعقد اجتماعا مع القادة الامنيين في مقر قيادة شرطة المحافظة

2020/05/26 | 11:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة بابل برفقة وكلائه لتفقد الوضع الأمني في المحافظة.وذكرت الوزارة في بيان تلتقه وكالة صدى، أن “وزير الداخلية وصل محافظة بابل/ مدينة الحلة برفقة وكلائه لتفقد الوضع الامني في المحافظة”.وأضاف البيان، أن “الغانمي وحال وصوله عقد اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة شرطة بابل، وبحضور المحافظ

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