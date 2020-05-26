ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات روسية

2020/05/26 | 11:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث صعد برميل "برنت" فوق مستوى الـ36 دولارا،

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