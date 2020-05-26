سامسونغ تكشف عن هواتف رخيصة بمميزات كبيرة

2020/05/26 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من منافستها لآبل بأحدث الهواتف وأكثرها تطورا، لم توفر سامسونغ جهدا في التركيز على سوق الأجهزة الذكية المتوسطة الفئة أيضا هذا العام.ولتحقيق هذه الغاية تسعى سامسونغ قبل نهاية العام الجاري إلى إطلاق مجموعة واسعة من الهواتف التي تتصف بميزات ممتازة، وتتراوح أسعارها ما بين 130 و300 دولار.ومن بين هذ الأجهزة المنتظرة من سامسونغ سيكون […]

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