بعد تصريحات روسية.. أسعار النفط تقفز

2020/05/26 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث صعد برميل “برنت” فوق مستوى الـ36 دولارا، وذلك مع تزايد التفاؤل في الأسواق بشأن استعادة التوازن بين العرض والطلب، بعد تصريحات روسية.وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.08% إلى 36.27 دولار للبرميل.فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 3.67% إلى 34.47 دولار للبرميل، […]

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