نائب يحذر من انهيار المنظومة الصحية في العراق و يطالب بمحاسبة شديدة لمخالفي الحظر

2020/05/26 | 11:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب سلام الشمري، الثلاثاء، بتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بعد الارتفاع الكبير باصابات كورونا، فيما حذر من فقدان السيطرة.وقال الشمري : انه “يجب تطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لحظر التجوال الوقائي بعد الارتفاع الكبير باصابات كورونا”، مبينا ان … Readmore

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