روسيا تتجاوز السعودية في توريد النفط للصين

2020/05/26 | 11:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت “رويترز” نقلا عن الجمارك الصينية بأن توريد النفط الروسي إلى الصين في أبريل ارتفع بنسبة 17.7٪ على أساس سنوي، فيما تراجعت صادرات النفط السعودي للصين في نفس الفترة، بنسبة 18٪.وقال تقرير الوكالة: “كانت السعودية تعتبر المورد الرئيسي للنفط الخام للصين، لكن روسيا تخطتها في أبريل، ونمت الواردات الروسية بنسبة 18٪ مقارنة […]

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