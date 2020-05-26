السيسي يؤكد للحلبوسي دعم مصر المطلق للعراق وسيادته

2020/05/26 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر بما يخدم مصلحة البلدين.

أوضح المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، ان الأخير اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر، أشار من خلاله الى أهمية الدور المصري في القضايا العربية، وضرورة استمرار التعاون بين البلدين على المستويات النيابية والحكومية، وتبادل الخبرات في مجالات الإعمار والطاقة.

وأضاف البيان ان الرئيس المصري أكد دعم بلاده المطلق للعراق بغية عودته إلى ممارسة دوره العربي والإقليمي، وحرص بلاده على حفظ سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، متطلعاً إلى لقاء قريب يجمعه برئيس مجلس النواب العراقي.

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