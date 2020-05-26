2020/05/26 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة الصحة النيابية من فقدان السيطرة على فيروس كورونا واتساع تفشي المرض في البلاد، بسبب عدم الالتزام بإجراءات الحظر الوقائي.

وقالت عضو اللجنة سهام الموسوي ان اسباب تزايد الاصابات وارقامها المخيفة هو عدم الالتزام بإجراءات الحظر والتجمعات المستمرة في المرافق العامة، مشيرةً الى عدم التزام الوافدين والعائدين من الخارج بإجراءات الحظر وملامستهم للآخرين دون مبالاة بمخاطر المرض.

ونبهت الموسوي الى مخاطر قالت انها كبيرة قادمة مع تزايد الاصابات بفيروس كورونا في حال استمرار الاجراءات الحالية وعدم الالتزام بالحظر الوقائي والاستهانة بعواقب الوباء على الصحة العامة وخروج الوضع عن السيطرة، داعية الجهات الصحية الى اجراء مسوحات شاملة في عموم البلاد مماثلة لحملات المسح الوبائي في مدينة الصدر لكشف الحالات المصابة واتخاذ الاجراءات الصحية وبشكل عاجل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تحذر من فقدان السيطرة على وباء كورونا بسبب عدم الالتزام بالحظر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تحذر من فقدان السيطرة على وباء كورونا بسبب عدم الالتزام بالحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).