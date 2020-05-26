250 مليون دولار خسائر سياحة عمادية دهوك

2020/05/26 | 12:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت دائرة السياحة في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، ان القطاع السياحي تعرض للضرر الاكبر جراء تفشي فيروس كورونا بخسائر بلغت 250 مليون دولار.

وقال نظيف محمد علي مدير الدائرة، لوكالة شفق نيوز، ان تفشي فيروس كورونا احدث شللا كاملا بالقطاع السياحي في العمادية، معلنا، ان حجم خسائر القطاع السياحي في عموم مناطق العمادية يقدر ب 250 مليون دولار منذ تفشي فيروس كورونا.

واضاف ان المواقع السياحية ظلت مغلقة في ايام العيد بسبب حظر التجوال، ومنوها على انه سيكون آخر قطاع ينتعش بعد هذه الازمة بسبب تفشي الفايروس في العراق بشكل واسع في الاونة الاخيرة كون 90% من السائحين الذين يتوافدون لمناطق القضاء هم من وسط وجنوبي العراق.

من جهته، بلند احمد، صاحب موقع سياحي يتحدث لوكالة شفق نيوز قائلا انه اغلق مطعمه السياحي منذ تفشي كورونا بسبب غياب السائحين، مطالبا الحكومة بتقديم تعويضات للقطاع السياحي للاضرار الكبيرة التي لحقت به.

ولفت الى ان المواقع السياحية بحاجة الى الترميم من جديد واصحابها لا يتمكنون من القيام بذلك بسبب ضعف الامكانيات المالية.

يذكر ان اغلب المواقع السياحية في محافظة دهوك هي ضمن قضاء العمادية التي تتسم بطبيعة خلابة من الجبال والوديان والكهوف والانهر اذ يوجد فيه 70 موقعا سياحيا.

وكان المتحدث باسم هيئة السياحة في اقليم كوردستان، نادر روستيي، قد صرح لوكالة شفق نيوز يوم الاربعاء الماضي بالقول ان الهيئة قررت اعفاء القطاع السياحي من دفع الضرائب؛ وذلك بسبب تضرر هذا القطاع بعد تفشي ظهور فيروس كورونا.

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