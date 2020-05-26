القبض على ٤ من عناصر داعش الارهابي في أيسر الموصل

2020/05/26 | 12:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اكدت وزارة الداخلية، ان قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية القت القبض وبناء على معلومات استخبارية وتعاون المواطنين على ( اربع ) عناصر من عصابات داعش الارهابية احدهم كان يعمل فيما يسمى ( […]

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