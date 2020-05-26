2020/05/26 | 12:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: خالد القشطيني إذا كان لنا أن نقيس تأخر دولة واستبدادها بمقدار اضطهادها لعلمائها ومثقفيها، فيمكننا أن نقيس مدى تمدنها وحرصها على التقدم، من مقدار احترامها ورعايتها للعلماء والمفكرين والمثقفين.هكذا كان الأمر في عهد الدولة العباسية وأيام ازدهار الحضارة الإسلامية.وينبغي ونحن نقول هذا، أن نسرد هنا بعض الأمثلة المعاصرة من ذلك، وكان منها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتراماً للحفنة المثقفة.. خالد القشطيني) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتراماً للحفنة المثقفة.. خالد القشطيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).