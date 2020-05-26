المجتمعات العاطفية: الفكر المضاد للاستعمار وسياسة الصداقة لليلا غاندي

2020/05/26 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عثمان بوطسان كاتب وباحث مغربي ولدت ليلا غاندي سنة 1966 بمدينة مومباي، وهي ابنة الفيلسوف الهندي الراحل رامشاندرا غاندي وحفيدة زعيم حركة الاستقلال الهندية المهاتما غاندي.درست بجامعة دلهي، قبل أن تحصل على درجة الدكتوراه من كلية باليول التابعة لجامعة أكسفورد.أستاذة للعلوم الإنسانية واللغة الإنجليزية في جامعة براون وأكاديمية مشهورة متخصصة في […]

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