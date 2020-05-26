وزير الداخلية يصل إلى بابل ويعقد اجتماعاً في مقر شرطة المحافظة

2020/05/26 | 12:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الثلاثاء، إلى محافظة بابل برفقة وكلائه لتفقد الوضع الأمني في المحافظة.

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