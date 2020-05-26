كندا تمنح العراق نصف مليون دولار للاحتياجات الإنسانية

2020/05/26 | 12:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلنت كندا تقديم منحة مالية عاجلة تقدر بنصف مليون دولار من أجل دعم الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية في العراق، متعهدة على تجاوز وباء كورونا سوية.وقالت سفارة كندا في بغداد عبر تغريدة على حسابها "بتويتر" إنه "يسر كندا ان تعلن انها تساهم بمبلغ 500,000 دولار لمكتب الامم المتحدة لدعم الاستجابة السريعة للاحتياجات الانسانية في العراق، بما في ذلك مكافحة كوفيد-19".وختمت "نحن فخورون بان نكون اكبر مانحة لخطة الامم المتحدة للاستجابة الانسانية لعام 2020 في العراق".

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