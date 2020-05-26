ديالى تزيد قدرة مركز “حجر كورونا” الى الضعف وتعلن الاسباب

2020/05/26 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، زيادة قدرة مركز الحجر الرئيسي قرب بعقوبة الى الضعف.وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي لـ /المعلومة/، إنه “وفقا لتوجيهات مدير عام صحة ديالى علي التميمي تم المباشرة بمضاعفة عدد الاسرة في مركز الحجر الرئيسي ببعقوبة من 40 الى 80 سريرا”.وأضاف العزاوي، أن “زيادة الاسرة تأتي تحسبا […]

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