بعد 22 إصابة بكورونا.. نينوى تفرض حجرا صحيا على إحدى مناطقها

2020/05/26 | 12:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الأزمة في نينوى، يوم الثلاثاء، فرض حظر صحي على إحدى مناطق المحافظة بعد تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مراسل شفق نيوز، إن، منطقة "الكلوات" في الجانب الايمن من الموصل اول منطقة في محافظة نينوى تدخل الحجر المناطقي.

واوضح مراسلنا أن، ذلك جاء بعد اعلان تسجيل 22 إصابة في المحافظة غالبيتها لوافدين من تركيا.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت امس الاثنين، عن تسجيل 163 إصابة بفيروس كورونا، 22 منها في محافظة نينوى، ليرتفع مجموع الإصابات إلى ٤٦٣٢، منها ٢٨١١ حالة شفاء، و163 حالة وفاة، فيما وصل مجموع الراقدين الكلي الى ١٦٥٨.

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