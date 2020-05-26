جبهة النجيفي: الكاظمي لم يوف بأول عهد قطعه على نفسه أمام مجلس النواب

2020/05/26 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعتبر القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية حازم الجنابي، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لم يوف بأول وعد قطعه على نفسه في قاعة مجلس النواب اثناء التصويت على كابينته.وقال الجنابي لـ /المعلومـة/ إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد أمام مجلس النواب في يوم التصويت على حكومته بأن يستكمل الكابينة الوزارية قبل […]

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